В частном садике ребенок рассек голову об угол ступеньки

В Екатеринбурге девочка ударилась головой о лестницу в частном детском садике. В связи с этим прокуратура Верх-Исетского района устанавливает обстоятельства произошедшего.

По информации портала e1.ru, двухлетний ребенок рассек себе голову об угол ступеньки в момент, когда воспитатель одевала других детей на прогулку. По словам матери девочки, когда она пришла за своим ребенком, возле детсада уже стояла реанимация. Она уточнила, что ребенок лежал синий, а в коридоре было много крови. Девочке побрили полголовы и наложили швы, ей будут давать наркоз, чтобы сделать МРТ.

«Дошкольная образовательная организация должна осуществлять функции по присмотру и уходу за несовершеннолетними воспитанниками в целях безопасного и подконтрольного пребывания детей в период оказания им образовательных услуг, а также несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания в детском саду. В ходе надзорных мероприятий будет дана юридическая оценка действиям сотрудников частного детского сада на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – отметили в региональной прокуратуре.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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