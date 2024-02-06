В погранслужбе ФСБ прокомментировали новый случай с ошибкой в паспорте

В Екатеринбурге обсуждают новый случай с «ошибкой» в загранпаспорте. К счастью, она обнаружилась до вылета – оказалось, что у мужчины из Свердловской области в графе «Место рождения» указано «Свердловской обл.», в родительном падеже, сообщает Tourdom. Сейчас решается вопрос о замене паспорта, так как до вылета еще месяц.

Однако, как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Пограничной службы ФСБ России по Челябинской области (именно к это у ведомству относится пункт паспортного контроля в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге), хоть это и считается ошибкой, путешественника за рубеж должны выпустить. «Это считается ошибкой, но гражданин будет пропущен через границу, возможно, потребуются дополнительные проверки и процедура прохождения границы займет больше времени», – пояснили агентству.

Между тем вины самого человека, на чье имя оформлен паспорт, в неточности, скорее всего, нет. Дело в том, что при оформлении заграничного документа, например, через портал госуслуг, необходимо указать место рождения в точности как в паспорте гражданина России. У тех, кто родился в региональных столицах, в графу «место рождения» заграна переносится название города, а вот у областников – наименование региона. Вероятно, в указанной ситуации структуры МВД, оформлявшие паспорт, просто скопировали название области в родительном падеже.

Ранее в СМИ попала информация о том, что екатеринбуреженку не пропустили на вылет в Турцию на контроле в Кольцово – у нее в графе «место рождения» значился Екатеринбург, а не Свердловск (героиня новостей родилась в 1980-е), а также якобы изъяли у нее оба паспорта, заграничный и общегражданский. Однако впоследствии в Погранслужбе ФСБ опровергли эту информацию, уточнив, что не изымали паспорта у жительницы города, не штрафовали ее и не препятствовали вылету. «Случаев, при которых в качестве оснований считать заграничный паспорт недействительным с последующим его изъятием по причине указания в реквизите «место рождения» Екатеринбург, когда фактически гражданин родился в Свердловске, в аэропорту Кольцово не установлено, а также изъятие внутренних паспортов граждан России не осуществлялось», – заверили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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