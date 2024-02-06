На Урале ожидаются сильный снег, метель, гололед

В среду, 7 февраля, в некоторых районах Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метели, гололед.
Возможно налипание мокрого снега на провода, что может привести к нарушению энергоснабжения, увеличению количества ДТП.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, предупреждение о непогоде направлено в органы власти, МСУ, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.
Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует соблюдать правила безопасного поведения.
Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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