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Вторник, 6 февраля 2024, 15:27 мск

Новости Екатеринбург

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На Урале ожидаются сильный снег, метель, гололед

В среду, 7 февраля, в некоторых районах Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метели, гололед.

Возможно налипание мокрого снега на провода, что может привести к нарушению энергоснабжения, увеличению количества ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, предупреждение о непогоде направлено в органы власти, МСУ, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.

Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует соблюдать правила безопасного поведения.

Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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