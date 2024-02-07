Руководителя из Гортранса оштрафовали на 20 тысяч рублей за девочку, которую высадили из автобуса

В Екатеринбурге директору Гортранса внесли представление, а руководителя филиала предприятия оштрафовали за то, что из автобуса высадили ребенка. Инцидент произошел в ноябре прошлого года: кондуктор заставила 10-летнюю девочку выйти из салона после того, как она не смогла расплатиться при помощи валидатора.

Как рассказывала мама девочки, ребенок ехал на автобусе № 59 на прием к кардиологу. У девочки была карта, при помощи которой она пыталась оплатить проезд через валидатор. Но карта не сработала. Кондуктор отказалась проводить оплату через терминал и высадила ребенка из салона.

Прокуратура Ленинского района провела проверку ЕМУП «Гортранс» по данному инциденту, поскольку по закону запрещено высаживать детей младше 16 лет даже при отсутствии билета.

«Руководителю ЕМУП «Гортранс» прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого кондуктор привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора автотранспортного предприятия в филиале ЕМУП «Гортранс» «Автобусные перевозки» возбудила административное дело по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ «Принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда», по результатам рассмотрения которого указанный руководитель оштрафован на 20 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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