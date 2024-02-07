На Урале бензовоз с дизелем столкнулся с фурой (ФОТО)

На Пермской трассе в районе Ачита бензовоз, перевозивший 26 тонн дизельного топлива, столкнулся с фурой Wildberries. Угрозы взрыва нет.

По данным Госавтоинспекции, бензовоз направлялся из Татарстана в село Ключики Красноуфимского района. Завершая обгон, водитель не справился с управлением, и полуприцеп с топливом занесло. Бензовоз столкнулся с фурой Sany с надписью Wildberries. Фура везла сборный груз из Новосибирска в Москву.

«В результате ДТП люди не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения, – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. – Установлено, что в момент ДТП бензовоз перевозил 26 тонн дизельного топлива, угрозы взрыва нет. Движение транспорта не затруднено».

По факту ДТП начата проверка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube