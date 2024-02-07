На Урале стало меньше миллиардеров

За год количество миллиардеров в Свердловской области снизилось примерно на 20-30%. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель руководителя УФНС региона Марина Рябова.

По ее словам, точное количество будет известно немного позже, но по итогам декларационной кампании уже понятно, что их количество сократилось.

Число миллионеров в Свердловской области, наоборот, растет. «Миллионеры у нас, наверно, все, кто продавал жилье», – отметила Марина Рябова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube