В Первоуральске мужчина убил больную жену и покончил с собой

В Первоуральске на улице Прокатчиков в запертой изнутри квартире обнаружены тела хозяев – 40-летних мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, при осмотре жилища никаких признаков нахождения в ней посторонних не обнаружено. «По предварительным данным, мужчина убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью. В настоящее время по уголовному делу следователем и криминалистами регионального СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. Осуществляются допросы родственников и соседей данной семьи, истребована и анализируется характеризующая документация, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, дактилоскопические, молекулярно-генетические», – рассказал он.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что о трагедии в полицию сообщил 4 февраля вечером сын погибшей пары, живущий в другом городе. Молодой человек был обеспокоен тем, что родители долго не выходят на связь, приехал в Первоуральск, при помощи соседей проник в запертую изнутри квартиру и обнаружил тела близких. По данным канала Ural Mash, женщина тяжело болела, была парализована, мужчина думал о том, чтобы отдать ее в пансионат. У пары осталось двое сыновей – старший совершеннолетний, младшему – 14 лет.

Первоуральск, Елена Владимирова

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