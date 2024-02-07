В ДТП на севере области погиб человек. После столкновения двух автомобилей один загорелся

Сегодня днем на 147-м км автодороги Серов –Североуральск – Ивдель в ДТП погиб один из водителей.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, водитель автомашины JAC 1985 г.р., направлявшийся в сторону Североуральска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле Нива». Второй автомобиль после удара отбросило на попутный «Ниссан», после чего «Нива» загорелась.

В результате ДТП водитель «Нивы» погиб на месте происшествия. Водитель JAC с травмами направлен для осмотра в Ивдельскую ЦРБ.

Движение транспорта на данном участке ограничено, организован реверс.

Ивдель, Елена Владимирова

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