Бизнес-турист тратит в 13 раз больше паломника: чиновники показали портрет приезжающих в Екатеринбург

В Екатеринбурге сейчас преобладает событийный и деловой туризм, но муниципальные чиновники хотят изменить этот тренд.

По словам и.о. директора МКУ «Столица Урала» Татьяны Белик, средний возраст приезжающих в Екатеринбург туристов – 40 лет. Летом более половины приезжих – это семьи с детьми. Зимой этот показатель падает ниже 40%. В среднем туристы тратят в Екатеринбурге 3400 рублей в день на человека. Средний доход типичного гостя города – 88 тысяч рублей.

«Самые большие траты у нас оставляют приезжие в сфере делового туризма. Один деловой турист тратит столько же денег, как 7 культурно-познавательных, 5 горнолыжных или 13 паломников», – отметила Татьяна Белик.

Однако туризм нужно развивать и в других направлениях, считают эксперты туротрасли. Это необходимо, чтобы загрузка отелей и общепита была более равномерной в течение года. Сейчас же максимальный турпоток отмечается только в те месяцы, когда в Екатеринбурге проходят культурные и деловые события.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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