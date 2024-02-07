Екатеринбургу предсказали самый сильный снегопад за зиму

В ближайшие сутки в Екатеринбурге ожидается выпадение 25% месячной нормы осадков. Это рекордное количество снега за весь зимний период, заявил вице-мэр Алексей Бубнов.

Сегодня днем чиновник вместе с прокурором города Светланой Кузнецовой проверил, как коммунальные службы справляются с уборкой города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, во время снегопада коммунальщики в первую очередь прометают проезжую часть дорог. Для уборочной техники на улицах запущена «зеленая волна». Дорожные рабочие вручную расчищают пешеходные переходы, спуски и лестницы. В ночное время, когда в городе снизится трафик, начнется активный вывоз снега на спецполигоны.

Светлана Кузнецова обратила особое внимание на расчистку габаритов у остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. «Припаркованные в нарушение правил дорожного движения машины, в том числе под знаками, запрещающими парковку и остановку, должны быть эвакуированы при содействии подразделений ГИБДД. Это необходимо, чтобы дороги на этих участках прочищались в соответствии с требованиями ГОСТа», – отметила прокурор.

По данным мэрии, сегодня днем на уборку улиц вышли 389 рабочих и 229 единиц спецтехники. За сутки из города вывезено более 11 тысяч тонн снега. Для борьбы с гололедом на дорогах использовано 112 тонн песка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube