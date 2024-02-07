ЕВРАЗ КГОК добыл и переработал 2,5-миллиардную тонну железной руды

Качканарский ГОК (предприятие ЕВРАЗ) добыл и переработал 2,5-миллиардную тонну железной руды со дня основания. Комбинат пересек этот рубеж первым среди российских горно-обогатительных комбинатов. Достичь масштабного уровня добычи руды помогло серьезное обновление парка карьерной техники и оборудования на фабриках, профессиональная работа коллектива и непрерывные улучшения для повышения эффективности производства.

Юбилейная тонна была отбита в результате массового технологического взрыва в Главном карьере на горизонте –20 метров. Титаномагнетитовая горная порода была отгружена на обогатительный передел, где из нее произведен железорудный концентрат, а затем окатыши и агломерат.

«Эффективная работа и развитие ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината имеет важное значение для всей технологической цепочки металлургического производства. Здесь трудятся опытные профессионалы и прогрессивные молодые специалисты. Мы ведем постоянную работу по модернизации предприятия, повышению эффективности на всех участках, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Благодарю коллектив за труд и достигнутый производственный рубеж. Впереди – новые цели. Уверен, накопленный опыт – прочный задел для лучшего будущего».

Сейчас в четырех карьерах предприятия работают современные высокопроизводительные буровые станки, в вывозке породы задействованы 240-тонные самосвалы, обновленный парк железнодорожного транспорта: локомотивы НП-1 и думпкары. Ведется планомерная замена оборудования на обогатительном переделе, внедряются инструменты цифровой аналитики, модернизируется оборудование подстанций. На комбинате реализуются инвестиционные проекты «Разработка Собственно-Качканарского месторождения» и «Развитие хвостового хозяйства».

Для последующей эффективной работы на комбинате продолжается обновление техники: в 2024 году будут запущены в работу буровой станок, экскаватор, четыре самосвала грузоподъемностью 240 тонн.

Качканар, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube