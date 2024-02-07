Глава Екатеринбурга устроил прием для уральских спортсменов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провёл встречу с триумфаторами Абсолютного чемпионата мира и первенства мира среди юниоров по Киокусинкай Карате, которые состоялись в 2023 году в Японии.

Глава города поздравил спортсменов Академии единоборств РМК Игоря Загайнова и Мурада Ахмедова с завоеванием медалей престижного турнира.

Оба спортсмена и их тренеры Андрей Чирков и Лаша Габараев были отмечены благодарственными письмами от администрации города Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

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