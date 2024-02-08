Тысяча студентов приедут в Екатеринбург на молодежный форум

В Екатеринбурге с 22 по 29 июня пройдет молодежный форум «Утро-2024», на который съедутся около тысячи студентов и молодых специалистов. Мероприятия пройдут в новом кампусе УрФУ в Новокольцовском микрорайоне.

Даты проведения форума приурочены к празднованию Дня молодежи. В июне Екатеринбург ждет представителей работающей молодежи, студентов старших курсов колледжей, техникумов и вузов. Основные моменты, посвященные организации мероприятий, обсудили на совещании в полпредстве УрФО.

«Уральский федеральный округ всегда был и остается территорией активной молодежи, способной вносить значимый вклад в развитие экономики страны. Молодежный форум «Утро» традиционно объединит молодых профессионалов в различных отраслях, предоставит им площадку для обмена опытом и расширения профессиональных контактов. Наша задача – провести форум на высоком уровне, создав наилучшие условия для коммуникации молодежи», – отметил заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

Добавим, что форум «Утро» проводится с 2012 года по поручению президента России.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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