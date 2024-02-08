В Екатеринбурге мужчина с пистолетом вынес из банка почти миллион рублей

В Екатеринбурге мужчина с пистолетом ограбил Металлинвестбанк почти на миллион рублей. Инцидент произошел вечером 7 февраля на ул. Малышева, 75.

«Силовики экстренно прибыли в указанный микрорайон в связи с ЧП и приступили к выяснению обстоятельств случившегося. На финансовое учреждение незадолго до его закрытия было совершено вооруженное нападение с предметом, похожим на пистолет. По предварительным данным, в результате нападения никто из работников банка не пострадал, госпитализация не потребовалась. Оперуполномоченные из районного, городского и областного подразделений полиции работают в эпицентре криминального события. Раскрытие преступления находится на контроле у руководства регионального главка МВД», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На данный момент сотрудники силовых структур опрашивают работников банка и жителей микрорайона, чтобы найти грабителя. Как сообщил «Новому Дню» Валерий Горелых, по данному факту полиция возбудила уголовное дело.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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