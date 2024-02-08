Банк России назвал онлайн-игры, через которые мошенники выманивают деньги у детей

С начала года Банк России выявил в интернете уже более 50 экономических игр, сделанных по типу финансовых пирамид, в которых мошенники выманивают деньги. Часто жертвами становятся школьники и студенты.

Чаще всего такие игры – одностраничные сайты с простым названием («ФрутФарм», «Хоккей от Юли», «Супер Профит», «Вип-планет» и подобные), примитивным оформлением и незамысловатым информационным контентом. Реклама таких игр часто размещается в соцсетях и ориентирована на школьников и студентов.

При этом как таковой «игры» на сайте нет. Пользователям предлагают лишь вкладывать деньги, которые в дальнейшем конвертируются в виртуальные монеты (валюты) проекта. На них можно покупать все новые и новые «инструменты», дающие баллы в неком рейтинге. Например, это могут быть карточки с разными изображениями: автомобили, девушки, здания, заводы и так далее. Стоимость карточек разная. Так, в одной из игр можно «купить» виртуальный Renault Logan за 20 рублей, а Mercedes – за 2000 рублей.

Создатели игры обещают: чем дороже купленный «инструмент», тем больший доход он принесет. Причем на этот виртуальный доход якобы начисляются проценты, как по вкладу, но намного выше рыночных ставок. Кроме того, игроков призывают приводить в проект своих друзей, коллег, знакомых и родных, за что будут начисляться дополнительные проценты. Участникам обещают, что деньги легко будет вывести.

Естественно, сделать это невозможно. Собрав деньги, организаторы сворачивают проект и тут же открывают другой, почти такой же. Например, Банк России регулярно закрывает однотипные проекты: «Велосипед от Юли», «Арбуз от Юли», «Хоккей от Юли», «Яблоки от Юли», «Ракушки от Юли». Под «юлиным» брендом с 2022 года работали 13 финансовых пирамид, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Уральского Главного управления Банка России.

«Так как привлекаемые суммы небольшие, а проекты изначально позиционируют себя как азартные игры, основанные на риске, пользователи не спешат обращаться в правоохранительные органы за помощью, когда проекты лопаются. Впрочем, вероятность возврата денег, даже при помощи полиции, минимальна: на сайтах нет идентификационных данных лиц, действующих в рамках проекта. Конечного получателя денежного перевода установить практически невозможно: транзакции идут на электронные или крипто-кошельки, зарегистрированные на подставных лиц», – рассказала эксперт Уральского ГУ Банка России Анастасия Шапель.

Напомним, Банк России ведет постоянный список финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности. «Экономические игры» тоже попадают в эту категорию, сейчас в реестре их более 1150.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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