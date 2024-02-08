Свердловские депутаты возвращаются с каникул

В заксобрании Свердловской области начинается весенняя сессия. На сегодня запланировано первое в этом году заседание совета заксо, с 12 по 16 февраля будут собираться профильные комитеты, а 20 февраля состоится пленарное заседание.

В проектах повестки практически всех комитетов стоит один и тот же пункт – о вопросе к губернатору Евгению Куйвашеву для подготовки его ежегодного доклада о работе областного правительства.

Кроме того, в работе находятся уже как минимум 11 законопроектов, большинство из которых связаны с приведением областных законов в соответствие с федеральными. Самым интересным обещает стать рассмотрение ПЗ-2936 – «О Перечне объектов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению». Действующий аналогичный областной закон был принят в 1995 году и не соответствует современным реалиям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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