Екатеринбуржец 4 года нанимал девушек грабить ювелирные магазины под видом «проверки систем безопасности»

В Тюмени арестован житель Екатеринбурга, который придумал и реализовал хитрую многоступенчатую схему ограбления ювелирных магазинов. Ее главным плюсом было то, что самому злоумышленнику появляться на месте преступления было не надо.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина по объявлениям набирал на работу девушек, которые были готовы к переезду в другие регионы. Для них на съемных квартирах фигурант и его сообщница организовали учебные центры. Они рассказывали, что занимаются законспирированной работой по выявлению уязвимостей в системах безопасности коммерческих организаций. Для убедительности девушек заставляли подписывать документы о неразглашении охраняемой законом тайны.

После стажировки девушки устраивались на работу в ювелирные магазины или ломбарды. Вместе с основными обязанностями выполняли поручения своих «кураторов». В качестве последнего задания им предлагали украсть все находившиеся в доступе ювелирные изделия и деньги, отправив их через службу доставки на указанный адрес. После этого связь с организаторами схемы прерывалась. По словам фигурантов, незаконный бизнес они вели около четырех лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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