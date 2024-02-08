Туристов из Екатеринбурга привезли на Гоа без багажа: чемоданы специально не положили в самолет

Туристы из Екатеринбурга, прилетев в Индию, узнали, что их багаж остался на Урале. Чемоданы и сумки специально не стали грузить в самолет из-за определенных погодных условий. Прокуратура начала проверку.

Как рассказали путешественники порталу e1.ru, об отсутствии багажа они узнали только по прилете в Гоа. Причем уральцы в самолет заходили в зимних вещах, а вся летняя одежда и обувь, необходимая для отдыха в жарком климате, остались в чемоданах. Кроме того, кто-то остался без детского питания и лекарств.

В авиакомпании «Аэрофлот» журналистам сообщили, что часть багажа не стали грузить в самолет, поскольку был «сильный встречный ветер по маршруту движения», поэтому экипаж принял решение вынужденно ограничить коммерческую загрузку багажа. Перевозчик обещал отправить вещи в Индию отдельно, а на Гоа доставить их по адресам размещения туристов.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. По ее результатам «будет дана оценка действиям сотрудников службы организации перевозки багажа аэропорта Кольцово».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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