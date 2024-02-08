«Ольга» из космоса: Роскосмос показал снимок мощного циклона

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок мощного циклона «Ольга», который накануне обрушился на Урал. На данный момент снеговые облака движутся в сторону Поволжья.

«На спутниковом снимке «Метеора-М» – циклон «Ольга». Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В МЧС по Свердловской области предупредили об обильных осадках 8 февраля. Однако в настоящий момент пока с трудом можно сказать о непогоде: по данным Уралгидрометцентра, в Екатеринбурге -7 градусов, без осадков, ветер 2-3 м/с. Правда, через несколько часов синоптики уже обещают снегопады и усиление ветра.

«По данным синоптиков, 8 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега, гололедные явления и образования на дорогах гололедицы», – сообщили в МЧС региона.

Как рассказал в своем телеграм-канале метеоролог Алексей Пулин, ночью и в первой половине следующего дня осадки на Среднем Урале будут связаны с заполняющимся над регионом циклоном, а вечером – с атмосферным фронтом приближающегося с запада очередного циклона (Olga). «Суммарно за сутки в Свердловской области ожидается до 3-8 мм осадков, по востоку – до 2 мм. В Екатеринбурге прогнозируется до 3-5 мм. В городе снег продолжается уже восемь дней подряд, с начала февраля выпало 14 мм – три четверти месячной нормы», – уточнил Пулин.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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