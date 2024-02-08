Ни сдать, ни продать: в ЕГРН не зарегистрировано 740 тысяч квартир, домов и садов

В Свердловской области активно идет работа по выявлению правообладателей учтенных до 31 января 1998 года объектов недвижимости. Это связано с тем, что до создания Росреестра, который администрирует Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), регистрацией права на недвижимость занимались другие органы – земельные комитеты, БТИ. Информация о зарегистрированных ими собственниках в ЕГРН, как правило, отсутствует, если только сам собственник не озаботился этим вопросом.

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко, с начала работы в этом направлении в Свердловской области были выявлено 740 тысяч объектов недвижимости, на которые необходимо установить собственников. Информация по 62 тысячам уже внесена в ЕГРН. Чтобы узнать, есть ли в ЕГРН запись о вашей собственности, можно воспользоваться онлайн-сервисом на сайте Росреестра. Если нет, необходимо записаться на личный прием в МФЦ и зарегистрировать свое право. Для этого потребуется личное заявление, паспорт и правоустанавливающий документ – договор купли-продажи или приватизации.

Первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева уточнила, что ранее возникшее право продолжает действовать и без оформления в ЕГРН, но оно необходимо для совершения любых действий с недвижимостью. Без этой записи квартиру или дом нельзя ни продать, ни законно сдать в аренду, ни заложить в обмен на ипотечный кредит. В случае ЧС, например, пожара, собственнику будет очень сложно доказать свое право на компенсацию ущерба. Поэтому, хотя оформление права предполагает уплату налогов и бремя содержания имущества, плюсов больше.

По практике муниципалитетов, сложнее всего установить собственников участков в СНТ. Об этом рассказала начальник Управления муниципальным имуществом администрации Полевского Светлана Яковлева. «Если вы собственник участка в СНТ в Полевском округе, пожалуйста, обозначьтесь! Мы вас ищем и не можем найти», – сказала она. Тем не менее количество «бесхозных» объектов в области постепенно сокращается.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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