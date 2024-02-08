В ДТП под Кировградом погибла беременная женщина (ФОТО)

Вчера под Кировградом в ДТП погибла многодетная беременная женщина. Автокатастрофа случилась около 15 часов на первом километре подъезда к Кировграду от 86-го км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

По данным регионального управления ГИБДД, 28-летняя водитель «Лады» двигалась с небезопасной скоростью, не справилась с управлением, выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком. Женщина погибла на месте происшествия до приезда медицинской помощи.

Как рассказал супруг погибшей Александр Сабуров Екатерина была на восьмом месяце беременности. Супруги прожили вместе больше 10 лет, у них трое сыновей. Четвертого мальчика планировали назвать Михаилом.

Фото со страницы Александра Сабурова ВК

Муж Екатерины пояснил, что женщина всегда пристегивалась и была осторожна за рулем, не лихачила. Он считает, что машину жены вынесло на встречку, потому что трасса была не чищена.

По факту смертельной аварии Госавтоинспекция проводит расследование.

Кировград, Дарья Деменева

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