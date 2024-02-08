Через месяц в Екатеринбург приедут десятки гостей из Африки и Латинской Америки

В марте участники Всемирного фестиваля молодежи из Ливана, Нигерии, Парагвая, Уганды и Непала приедут на Урал в рамках региональной недели ВФМ-2024. Екатеринбург посетят 80 иностранцев, которые познакомятся с уральской культурой и местными традициями.

В ДИПе рассказали о программе, которую приготовили для гостей. Они смогут на ретропоезде «Уральский экспресс» поехать в Верхнюю Пышму в музей военной техники, побывают в Невьянской башне, в гончарной мастерской Масликовых в Нижних Таволгах, в знаменитом доме кузнеца Кириллова в деревне Кунаре. Также в программе – гастрономический фестиваль, ярмарка народных промыслов, масленичные гуляния. Кроме того, планируется, что иностранные гости смогут заложить в самом молодом районе Екатеринбурга – Академическом капсулу времени, в которой оставят пожелания, адресованные себе через 20-25 лет.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Затем будет дан старт региональной программе ВФМ, в рамках которой участники посетят около 30 городов России, в том числе Екатеринбург.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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