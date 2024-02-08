В Екатеринбурге ребенок провалился под лед

Сегодня в Академическом районе Екатеринбурга рядом со школой № 79 провалился под лед реки Патрушихи мальчик лет восьми. Его спас прохожий.

Как сообщает телеграм-канал «Академический новости Екатеринбурга», дети бегают здесь по льду каждый день. «Двое ребят, младших классов там, один из них провалился, и кричит о помощи, всё проходят мимо, и я тоже подумала игра, пока не заглянула туда. Всё дети, старших возрастов стояли и наблюдали. В итоге, мужчина в рабочей форме, красной, спустился, погрузился туда, в воду и достал мальчика», – цитирует канал жительницу района.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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