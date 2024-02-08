Областной суд отменил наказание бывшему священнику по делу о дискредитации ВС РФ

Свердловский областной суд отменил решение своих коллег из Верх-Исетского района, которым бывший священник Владимир Зайцев был оштрафован за дискредитацию ВС РФ.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в сентябре 2023 года Владимир Зайцев на своей странице «ВКонтакте» опубликовал три материала с критикой действий Вооруженных сил России. Публикации привлекли внимание правоохранительных органов. По факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Верх-Исетский суд оштрафовал Владимира Зайцева на 45 тысяч рублей.

«Постановление было обжаловано в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения судебный акт отменил, производство по делу прекратил. В ходе проверки материалов дела было установлено, что суд первой инстанции допустил нарушение в назначении Зайцеву наказания за пределами установленного срока давности, который истек накануне», – рассказали в суде.

Напомним, Владимир Зайцев уже попадал в информационную повестку. В марте 2015 года, еще будучи священником, он публично выступил с призывом к уральцам отправиться в Луганскую область с целью «бить фашистскую мразь». После этого он решением правящего архиерея (тогда им был митрополит Кирилл) был временно отлучен от проведения служб. Епархиальный совет Екатеринбургской епархии тогда вынес следующее решение: «Признать личное мнение протоиерея Владимира Зайцева не соответствующим пастырскому долгу, стоящему перед священником Русской православной церкви».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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