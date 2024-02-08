«Ольга» не покидает Урал: подходящее ли название для такого мощного циклона (ВИДЕО)

Циклон «Ольга» уже несколько дней не покидает уральскую столицу. По данным синоптиков, сегодня в Екатеринбурге прогнозируются сильные осадки до 5 мм и гололед. «Новый День» решил поинтересоваться у горожан, подходящее ли название носит такая штормовая погода, и не лучше бы было, если бы имя циклона сопоставлялось с его характером.

Горожане об «Ольге»

В основном екатеринбуржцы сравнивали «Ольгу» с чем-то буйным и страшным. Из вариантов были такие названия, как «Варвара», «Ураган Ураганыч», «Ольга, уходи!» и даже «Илья Муромец». Однако многие люди останавливались на прежнем названии, связывая предстоящую весну со светлым именем «Ольга».

По данным news.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что имя циклону «Ольга», как и другим подобным, придумали, чтобы заработать денег.

«В профессиональной синоптической метеорологии не принято называть циклоны в нетропических широтах. Начало этому делу положил Свободный университет Берлина. Они каждому барическому образованию дают имя, регистрируют, а потом продают за относительно умеренную цену – €200-300. Например, парень хочет удивить свою девушку. Он тратит €200 и дарит ей циклон, названный ее именем», – отметил Вильфанд.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

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