Заболеваемость растет, а смертность падает: свердловские онкологи об эффективности ранней диагностики рака

В связи с тем, что в мире увеличивается продолжительность жизни, растет и количество пациентов с онкологической патологией. Ежегодный мировой прирост составляет 1-3%. В Свердловской области смертность от рака имеет тенденцию к снижению, однако за последние 20 лет онкозаболеваемость выросла в 1,5 раза. По словам свердловских медиков, ранняя диагностика является основным ресурсом снижения смертности.

«Свердловская область является лидером в программах профилактических медицинских мероприятий по выявлению онкологических заболеваний с помощью ранней диагностики. Ранняя стадия – это когда заболевание требует минимальных ресурсов для лечения, а самое главное – для излечения, так как достаточно простого хирургического вмешательства или простой высокоэффективной капельницы с лекарственным препаратом, чтобы достичь максимальных цифр выживаемости», – рассказал главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Из распространенных онкозаболеваний у женщин спикер отметил рак молочной железы, толстого кишечника, опухоли репродуктивной системы: тела матки, яичников. У мужчин – рак легкого, толстого кишечника, предстательной железы. Средний возраст онкологических пациентов составляет 50 лет. В Свердловской области период пятилетней выживаемости в настоящее время прошли более 80 тысяч человек.

Демидов также сообщил, что на Урале есть все необходимые новые технологии и подходы, которые помогают эффективно бороться с раковыми образованиями: высококвалифицированная хирургия, лапароскопическая хирургия, сверхсовременная лучевая терапия, химиопрепараты, которые доступны в РФ.

По словам спикера, онкозаболевания можно вылечить и с помощью высокоэффективных таблетированных препаратов. Он отметил, что одна таблетка не излечит онкологию, но есть подходы, которые позволяют с помощью гормонотерапии достигать колоссальных результатов, исключая методы хирургии, лучевой терапии и других. Для каждого человека лечение индивидуально.

«Онкологических заболеваний много, и онкология индивидуальна для каждого пациента, поэтому проводится индивидуальный подбор лечения, индивидуальная выкройка, и это является достижением нашей современной медицины, кода мы даем человеку именно то, что ему необходимо в нужный момент, в нужное время для того, чтобы достигнуть максимально эффективных результатов», – уточнил Денис Демидов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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