Свекла, огурцы и морковь набрали в цене

В Свердловской области за неделю вновь подорожали овощи. За неделю стоимость свеклы, огурцов и моркови увеличилась на 3-5% .

По данным Свердовскстата, цена на свеклу теперь 37 руб./кг (рост составил 5,2%), огурцы подорожали на 4,75% – до 265,57 руб./кг, а стоимость моркови поднялась на 3,45% и теперь ее можно купить за 44,13 руб./кг.

По данным ведомства, также цена выросла и на помидоры (266,93 руб./кг), говядину (549,89 руб./кг), сосиски и сардельки (513,31 руб./кг), молоко пастеризованное (70,21 руб./кг), сметану (283,37 руб./кг), капусту (34,30 руб./кг), репчатый лук (33,35 руб./кг) и соль (16,30 руб./кг). Однако этот рост не превысил 2%.

Некоторые продукты подешевели. Так, у творога цена снизилась на 1,3% и теперь составляет 410,05 руб./кг. Упала цена и на свинину, полукопченую и варено-копченую колбасу, мороженую рыбу, подсолнечное масло, маргарин, яйца, черный чай, пшеничную муку, рис, пшено, но снижение стоимости составило менее 1%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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