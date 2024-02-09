Уральскую сборную «Игр будущего» представили полпреду (ФОТО)

Полпред президента на Урале Владимир Якушев встретился с участниками «Игр будущего», которые представят Урал на соревнованиях в Казани. Они пройдут с 21 февраля до 3 марта. На встрече присутствовали две команды – Gamers of future и RCC. Обе будут выступать в дисциплине фиджитал-единоборства. По правилам состязаний, им необходимо будет пройти два этапа: игры в Mortal Kombat 11 и реальных боев по правилам Союза ММА России.

В составе команд представители Свердловской, Курганской и Челябинской областей: Татьяна Коваленко, Любовь Сальникова, Денис Лаврентьев, Тимур Нагибин, Ильяс Хамзин и Хаял Джаниев.

«Мы уже несколько месяцев активно готовимся к турниру «Игры будущего». Тренировки проходят в Екатеринбурге на базе Академии единоборств РМК. Для нас специально собрали игровую зону, где ребята могут набраться опыта в виртуальных схватках. Некоторые впервые взяли джойстик в руки, поэтому приходится играть по несколько часов в сутки», – поделился тренер команды Gamers of future Иван Штырков.

Соперниками уральцев в фиджитал-единоборствах станут представители Алжира, Армении, Бахрейна, Бразилии, Египта, Иордании, США и Таджикистана.

Напомним, в декабре 2023 года Владимир Путин подписал закон о международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Участие в нем подтвердили более 270 команд из 100 стран мира.

Екатеринбург, Елена Сычева

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