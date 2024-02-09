Пятеро свердловских военнослужащих вернулись из украинского плена

Пятеро участников СВО из Свердловской области вернулись домой в результате обмена военнопленными с Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова со ссылкой на супругу одного из вернувшихся военнослужащих.

«Из нашего списка вернулось пять ребят. Конечно, всех ждали, всем рады. Но самое главное, что у нас не осталось в плену тех, кто находился там с 2022 года. Двое последних вчера переступили границу. Теперь они на Родине, проходят все необходимые процедуры, как это отработано с первых обменов», – написала Татьяна Мерзлякова во «ВКонтакте». По ее словам, обмен прошел по схеме 100 на 100. В процессе участвовали Минобороны РФ и аппарат уполномоченного по правам человека РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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