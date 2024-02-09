В уральском селе пенсионера убило рухнувшей стеной дома

В селе Бродово Свердловской области 74-летнего мужчину придавило стеной дома после того, как взорвался бак для воды. Его жена успела спастись.

Инцидент произошел сегодня ночью. Известно, что незадолго до ЧП пенсионер чинил бак для воды. Вчера вечером супруги легли спать, но в 00:30 раздался мощный хлопок, от которого стена дома обрушилась. 68-летняя женщина успела спастись, но ее супруга придавило плитой. Он скончался на месте.

«Женщина доставлена в районную больницу с ушибами и закрытым переломом лодыжки, госпитализация ей не потребовалась. Сегодня утром с привлечением тяжелой техники работа на месте обрушения дома продолжится. Предварительно, инцидент не носит криминальный характер. Разрушение дома произошло по причине мощного гидроудара. Семья благополучная, на учете не состоит, спиртным не злоупотребляет», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Следственным отделом по Пригородному району СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. «Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, истребована и анализируется необходимая характеризующая документация. Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение», – рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Нижний Тагил, Анастасия Истомина

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