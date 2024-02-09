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Пятница, 9 февраля 2024, 11:04 мск

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Циклон «Ольга» перевалил Уральские горы, ему на смену идут морозы

Циклон «Ольга», который накануне накрыл Свердловскую область, отступает. Ему на смену идут морозы.

«Циклон к утру 9 февраля перевалил Уральские горы в районе Екатеринбурга-Челябинска, оставив в Предуралье (Пермский край) заполняющуюся барическую ложбину. Атмосферное давление растет, к завтрашнему дню повысится на 10-15 мм ртутного столба. Осадков вчера днем выпало в Екатеринбурге 4 мм, больше всего в Красноуфимске – 7 мм, минувшей ночью в Екатеринбурге еще 1 мм. Наблюдаются метели, поземки, в Челябинской области на южной периферии циклона ветрено – 15-20 м/с. Высота снежного покрова за прошедший период февраля повысилась на 9-12 см», – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

С уходом циклона на территорию региона придет морозная погода. 10-12 февраля ожидается ночами -12...-18 °C, на крайнем севере до -25°, днем -10...-16°, без существенных осадков. 13 февраля в Свердловскую область придет еще один циклон – с Баренцева моря, он принесет немного снега, но температура ненадолго смягчится, днем будет -6...-10 °C.

«Согласно предварительному прогнозу, в последующий период, 14-18 февраля, вплоть до следующих выходных дней, под влиянием арктического антициклона ожидается погода с большой суточной амплитудой температуры: морозные ночи -22...-27°, днем -11...-16 °C», – рассказала Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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© 2024, РИА «Новый День»

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