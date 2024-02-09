Екатеринбург ждет новую партию автобусов

Сегодня из Нефтекамска в Екатеринбург отправят 18 новых автобусов, которые уже прошли обкатку. Кроме того, еще один вышел на обкатку вчера и 11 сегодня будут спущены с конвейера и прибудут на Урал до конца следующей недели. Таким образом, на Урал будет отправлено всего 30 транспортных единиц. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«Это современный низкопольный транспорт большого класса, каждый автобус может вместить не менее 90 пассажиров. Салоны оснащены кондиционерами, дверными проемами с подсветкой, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты. Также внутри предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками», – уточнили в мэрии.

По приезде в город общественный транспорт получит госномера, а в навигационные системы и валидаторы будет загружено соответствующее программное обеспечение. Автобусы будут ездить не только по магистральным маршрутам, но и в отдаленные районы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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