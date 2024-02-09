12 февраля у первоклашек начнутся каникулы

С 12 февраля у первоклашек в Екатеринбурге начнутся каникулы. Продлятся они до 18 февраля, уточнили в Департаменте образования города.

Дополнительные каникулы вводятся в середине февраля исключительно для учащихся первых классов. Связано это с тем, что третья учебная четверть, начавшаяся после новогодних праздников – самая долгая, она продолжается 11 недель. Такая нагрузка для самых маленьких школьников слишком тяжела, поэтому по решению муниципальных органов образования для первоклассников устанавливаются дополнительные каникулы. По данным областного министерства образования, недельный отдых будет введен не только в Екатеринбурге, большинство муниципалитетов Свердловской области также намерены объявить февральские каникулы для самых младших школьников.

Для всех остальных школьников учеба продолжится до конца марта. Весенние каникулы для них продлятся с 25 по 31 марта.

Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая.

Екатеринбург, Елена Васильева

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