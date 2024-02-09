В День стоматолога врачи рассказали, какие продукты отвечают за здоровье полости рта

Сегодня, 9 февраля, отмечается Международный день стоматолога. Врачи констатируют, что в рационе современного человека значительную часть занимают фаст-фуд, сладости, алкоголь и прочие продукты, употребление которых отрицательно сказывается на состоянии не только желудка и печени, но и органов ротовой полости. Стоматологи решили напомнить екатеринбуржцам о том, как сохранить зубы и десны здоровыми.

Главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Портнягин рассказал, что разрушению зубов способствует взаимодействие микробов с углеводами. Для зубов вредны сахаросодержащие продукты: сладости, печенье, газированные напитки и сладкие соки. Из-за чрезмерного употребления сахара и быстрых углеводов в полости рта образуется благоприятная среда для развития микроорганизмов.

Сахар и кислоты, которые содержатся в алкогольных напитках, приводят к повреждению эмали зубов, размножению бактерий, ответственных за кариес и заболевания десен. Об этом сообщила заведующая терапевтическим отделением Свердловской областной стоматологической поликлиники Оксана Гладких.

Более того, спирт, содержащийся в вине, пиве и водке, может привести к вымыванию кальция из организма, что станет причиной хрупкости зубов. Специалист также напомнила о пагубном влиянии алкоголя на слизистую полости рта, поскольку спирт является сильнейшим химическим раздражителем и может привести к хроническим заболеваниям слизистой и даже раку.

Портнягин напомнил, что ткани зубов состоят из кальция, фосфора и фтора, и для того чтобы сохранить здоровье зубов, необходимо употреблять в пищу продукты, которые содержат эти микроэлементы. Для зубов и костей полезны будут те продукты, которые содержат большое количество белка, кальция и фосфора – это молочные продукты, мясо, рыба, орехи, кунжут. Такие продукты восстанавливают эмаль и восполняют запас микроэлементов, которые зубы теряют под воздействием кислот, вырабатываемых кариозными микроорганизмами. Также стоматолог уточнил, что грубоволокнистые продукты, такие как овощи и несладкие фрукты, стимулируют нормальное кровоснабжение и поддерживают здоровье десен и связок.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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