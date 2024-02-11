В полиции предупредили о гололеде на Пермском тракте

На Пермском тракте с 222-го по 293-й км образовался гололед. В региональном управлении ГИБДД предупредили водителей о сложной обстановке на этом участке.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время в Нижнесергинском районе будут работать дорожные службы.

«Призываем водителей быть бдительными, выдерживать безопасную дистанцию, боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств, выбирать пониженную скорость, и, при необходимости, быть готовым не только остановиться на проезжей части, но и изменить направление движения», – сообщили в ГИБДД.

Нижние Серги, Дарья Деменева

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