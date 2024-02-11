В Екатеринбургском метрополитене сообщили о строительстве новой станции на Уралмаше

В пресс-службе Екатеринбургского метрополитена сообщили о скором появлении новой станции метро. Она будет располагаться рядом со строящимся жилым районом «Изумрудный Бор».

По данным ведомства, в ТРЦ Veer Mall уже появились вывески, которые анонсируют строительство новой станции. Предполагается, что она будет называться «Калиновская» в честь Калиновского лесопарка и электродепо «Калиновское».

«Срок строительства новой станции зависит от огромного количества факторов. В среднем это 2-3,5 года», – уточнили в пресс-службе Екатеринбургского метрополитена. Как сообщили в ведомстве, строительство будет полностью финансировать «УГМК-застройщик».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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