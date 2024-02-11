На Среднем Урале с помощью съемки из космоса нашли «черных лесорубов»

С помощью снимков из космоса специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области выявили первый в 2024 году случай незаконной вырубки леса.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, на территории Верх-Нейвинского участкового лесничества были сделаны космоснимки, которые зафиксировали признаки рубки деревьев без документов. Специалисты подтвердили нарушение законодательства, сейчас они проводят правовую оценку действий арендатора лесного участка.

Территория Лесного фонда Свердловской области обследуется с помощью непрерывного дистанционного мониторинга, в котором в том числе задействованы возможности искусственного интеллекта.

«Специалисты Рослесинфорга при фиксации изменений на космоснимках проводят анализ их законности, используя имеющуюся базу данных в информационной системе ЛесЕГАИС. Если границы обнаруженной рубки не соответствуют разрешительному документу или такой документ на данный участок отсутствует, то незамедлительно информируются контрольно-надзорные органы», – уточнили в департаменте информполитики.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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