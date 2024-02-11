На Большакова водитель насмерть сбил велосипедиста

В Екатеринбурге водитель Hyundai насмерть сбил велосипедиста. Трагедия произошла сегодня вечером на улице Большакова возле дома № 22/1.

По данным регионального управления ГИБДД, в момент ДТП велосипедист пересекал регулируемый перекресток. В результате аварии он скончался на месте от полученных травм.

«На месте происшествия сотрудники полиции проводят процессуальные действия, устанавливают личности участников. На какой сигнал светофора двигались участники, будет установлено в ходе расследования, которое проводят органы внутренних дел», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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