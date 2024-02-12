В Свердловской области похолодает до -32

В Свердловскую область пришло похолодание. На этой неделе ожидаются большие перепады температур: днем будет -10...-15 градусов, ночами в некоторых районах – до -32 °C. Местами пойдет снег.

Морозы на Урал принес арктический антициклон. В понедельник и вторник будет относительно тепло, но уже в середине недели существенно похолодает.

«Во вторник в регионе ожидается снег, до 8-10 мм осадков по северу области и до 3-6 мм на юге. Вторжение холода на территорию области начнется во вторник вечером. Похолодание с ночными температурами по области до -30 продлится ориентировочно, до субботы. За это время центр арктического антициклона пройдет через Республику Коми и достигнет Среднего Поволжья, после чего станет возможным поступление на Средний Урал теплого воздуха по северной периферии антициклона», – пишет в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин.

По данным Уральского гидрометцентра, антициклон принес и большие амплитудные колебания суточных температур. Сегодня днем по области ожидается -10...-15 °C, ночью – до -24°. Во вторник днем будет -7...-12, на севере – до -20°, а ночью похолодает до -20...-27 градусов. В среду днем похолодает до -17...-22 °C (на севере до -27), ночью – до -28...-32°.

В Екатеринбурге будет чуть теплее. Сегодня днем – до -11°, завтра – до -8°. Со среды начнется похолодание: днем -20, ночью – до -27 °C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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