В Академическом прошла массовая гонка «Лыжня России» (ФОТО)

В Академическом на «Лыжню России» в этом году вышли сотни человек. Участие в массовой гонке стало уже традицией для жителей района.

Лыжню в этом году проложили в новом месте – за рекой Патрушихой, вдоль нового квартала «Олимпика». Маршрутов было три: 200, 1000 и 2024 метра. Самая длинная дистанция шла параллельно улице Парина и делала круг, не доходя до Академии тенниса. На «Лыжню России» в Академическом собрались сотни участников: воспитанники детских садов, ученики школ, их родители и педагоги, врачи местных больниц, а также сотрудники организаций, в том числе – представители застройщика «Академический» (АО СЗ «РСГ-Академическое») и главной УК района.

Как рассказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, лыжные гонки проводятся в Академическом почти с самого его основания – с тех пор, как появились первые дома. Конечно, тогда участников было немного. Но с каждым годом их количество растет, ведь растет и население восьмого района Екатеринбурга.

«Мы всегда с нашими людьми, которые проживают здесь у нас: поддерживаем их спортивный дух и дарим праздник. «Лыжня России» – спортивное мероприятие, которое рассчитано на всех: на новоселов Академического, на его постоянных жителей, кто каждый год участвует в забегах на лыжах, и его гостей. Участие в «Лыжне России» – это возможность для каждого отдохнуть, подышать свежим воздухом, почувствовать себя участником лыжных соревнований, познакомиться с соседями по району», – отметил председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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