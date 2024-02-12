Девушка отомстила коллеге за ошибку, оплатив ее картой заказ в маркетплейсе

Студентка из Екатеринбурга, работающая в продуктовом магазине, придумала оригинальный, но довольно опасный способ отомстить коллеге за ошибку. Она рассчиталась ее картой на «Вайлдберриз».

Как рассказали в УМВД города, однажды вторая девушка забыла убрать товар в холодильник, продукты испортились, и их пришлось выбросить. Хозяин магазина наказал обеих сотрудниц, работавших в тот день, лишив их премии.

Одна из продавщиц решила, что виновница должна компенсировать ей убытки. Она нашла в раздевалке банковскую карту коллеги и заказала в интернете постельное белье, фен, халат, тапочки, брюки и фигурку Pop – на общую сумму 10 тысяч рублей. Пин-код от карты она подсмотрела в телефоне коллеги.

«Теперь девушке придется иметь дело с более суровыми санкциями, чем штраф за испорченные онигири», – резюмируют в полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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