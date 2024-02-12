Прокуратура начала проверку в новоуральской школе, где учитель ударил девочку-инвалида

Прокуратура начала проверку в школе № 1 Новоуральска, где учитель ударил по плечу девочку-инвалида. Якобы подобные инциденты в учебном заведении были и раньше.

«Согласно публикации СМИ, 5 февраля 2024 года в образовательном учреждении, в котором обучаются также дети с ограниченными возможностями здоровья, учитель во время урока ударил несовершеннолетнюю девочку по плечу. При этом в публикации указывается, что подобные факты имели место в отношении других детей-инвалидов», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сотрудники прокуратуры собираются выехать в школу, чтобы на месте дать оценку соблюдения законодательства об образовании, а также требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, начата доследственная проверка и назначено судебно-медицинское освидетельствование, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью девочки. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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