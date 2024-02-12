Гаишник выиграл у блогера суд о защите чести и достоинства

Первоуральский городской суд вынес решение по иску старшего госинспектора дорожного надзора отделения Госавтоинспекции ОВД Ревды Павла Ягудина к общественнику Максиму Ездакову.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, в сентябре прошлого года Ездаков разместил в интернете недостоверные сведения о якобы причастности представителя МВД к коррупционной схеме при строительстве местной автотрассы. Суд вынес решение в пользу инспектора ГИБДД.

Суд обязал блогера удалить пост, а также взыскал компенсацию морального вреда и расходы по оплате государственной пошлины в размере 93 тысяч рублей.

Первоуральск, Елена Владимирова

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