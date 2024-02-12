В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ: за неделю + 41,4 тысячи случаев

В Свердловской области за неделю выявили 41,4 тысячи новых случаев ОРВИ, что больше, чем неделей ранее. Основная масса заболевших – дети, а среди других вирусов преобладает грипп А.

«За неделю зарегистрировано 41,4 тысячи случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 1,6% и ниже среднего многолетнего уровня на 2,4%. 64,3% заболевших – дети, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обследован 821 человек: доминирует грипп А. Также выделены РС-вирусы, риновирусы сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, боковирусы и другие».

Больше всего болеют в Сухом Логу, Богдановиче, Туринске, ЗАТО Свободном. А вот в Екатеринбурге заболеваемость немного снизилась: зарегистрировано 17,6 тысячи случаев, что на 1,5% меньше показателей прошлой недели.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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