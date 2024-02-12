На среднюю зарплату житель Екатеринбурга может сходить на свидание 14 раз, а тюменец – 20

Специалисты геосервиса 2ГИС выяснили, сколько нужно денег на романтический вечер в 26 крупнейших городах России, и сколько раз в месяц можно сходить на свидание на среднюю зарплату.

Чтобы определить среднюю стоимость свидания, эксперты учитывали сумму минимального набора трат: средний чек в ресторанах на двоих и среднюю стоимость букета из семи красных роз. Дороже всего обходятся свидания москвичам – 2565 рублей за букет и 4108 рублей за ужин, итого – 6693. Средняя зарплата жителя Москвы позволяет устроить романтический вечер 19 раз в месяц.

Екатеринбург занял в списке 15-ю строчку. Здесь «индекс свидания» составил 4760 рублей, средней зарплаты хватит на 14 вечеров.

Самыми успешными в УрФО, согласно этому исследованию, оказались тюменцы, которые могут позволить себе 20 свиданий по 4949 рублей.

Жителям Челябинска романтический вечер обходится в среднем 4188 рублей, это 1/14 средней зарплаты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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