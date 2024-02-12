Психолог рассказала, как победить тоску в конце долгой зимы

Короткий световой день, нехватка витамина D и затяжные морозы часто становятся причинами сезонной депрессии у жителей северных широт. Психолог Анна Ткач в беседе с «Новым Днем» рассказала, как и в чем найти положительные стороны зимы и дала несколько советов по профилактике февральской хандры.

По словам психолога, основная проблема заключается в нехватке солнца, что серьезно сказывается на организме. Дефицит витамина D влияет на самочувствие, настроение и активность человека. А холода и снег – это стресс: большое количество сугробов и наледи, из-за которых не только снижена физическая активность, но и плохо ходит общественный транспорт, и сильные морозы становятся первостепенными причинами сезонного антинастроения. Анна Ткач также утверждает, что в зимнее время цветовая гамма ограничена: на улице сейчас можно увидеть только серый цвет в то время, когда людям хочется зеленой цветущей весны.

«Погодные качели: то мороз, то оттепель, то снег, то циклон «Ольга», который мы пережили, – тоже оказывают сильное влияние на здоровье. Люди реагируют на эти перепады, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. Когда этих перепадов много, то организм устает подстраиваться под погодные условия и атмосферные осадки, в связи с чем появляются сезонная усталость и депрессия», – пояснила специалист.

Психолог дала несколько рекомендаций по борьбе с усталостью, упадком сил и депрессией из-за долгой зимы.

1) Во-первых, необходимо соблюдать режим дня: ложиться не позже 11 вечера, не сидеть в телефоне и не смотреть телевизор перед сном, придерживаться правила трех восьмерок (8 часов работаем, 8 часов спим, 8 часов уделяем себе). «Зимой иммунитет не такой сильный, как осенью, когда мы витаминизированы после лета, нагреты солнцем. Сейчас очень важен режим дня. Сон лечит. Из-за недосыпания мы можем в течение дня испытывать низкую работоспособность, сонливость и раздражение», – уточнила эксперт.

2) Также очень важно придерживаться сбалансированного питания. «Зимой не нужно экспериментировать с диетами. Нам нужен баланс – жиры, белки, углеводы. Жирная пища нам необходима в холодное время года, потому что мы сами себя должны обогреваем», – говорит Анна Ткач. Питание должно быть полноценным и разнообразным – необходимо больше пить воды, есть овощи и фрукты. Специалист также утверждает, что сейчас стоит радовать себя яркими цветами: мандарины, апельсины, лимоны, перец – помимо того, что эти продукты будут доставлять удовольствие, они также будут полезны для организма. «Цветотерапия тоже дает бодрость и повышает наше настроение», – комментирует психолог.

3) Особое внимание Анна Ткач уделила витаминам, поскольку их нехватка в организме является основной причиной сезонной депрессии. В частности, стоит, проконсультировавшись с врачом, принимать витамин Д.

4) Также стоит не забывать о физической активности. По словам собеседницы «Нового Дня», во время прогулок, занятий спортом, катания на лыжах и коньках вырабатывается гормон радости, который заряжает человека хорошим настроением. Ткач также порекомендовала делать передышки между рабочими моментами, физкульт-пятиминутки, отдыхать от гаджетов, общаться с коллегами, гулять во время обеда или после работы.

5) Снижению депрессии способствует и занятие по душе: любимое хобби, чтение книги или интересный фильм. Психолог советует радовать себя теплым травяным чаем под пледом на диване, музыкой или танцами.

6) Живое общение с семьей, друзьями и коллегами, встречи и прогулки с ними также помогут избавиться от усталости и хандры.

7) По словам специалиста, стоит вести дневник: когда хочется выплеснуть плохие эмоции, можно это сделать на бумаге. «Запишите в блокнот все, что вы чувствуете и чем неудовлетворены. Если вы это попробуете, то почувствуете сильные изменения. Таким образом, ваш эмоциональный фон тоже перестроится. Иногда нам лень это делать, но мы должны понимать, что наше здоровье – это наша ответственность», – рассказала Анна Ткач.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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