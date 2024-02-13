Волонтеры Алексея Вихарева борются с последствиями циклона «Ольга» в Екатеринбурге (ФОТО)

Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева в Екатеринбурге помогают коммунальным службам устранять последствия циклона «Ольга», обрушившегося на город. Снег чистят как вручную, так и с помощью спецтехники.

Напомним, циклон «Ольга» прошел через Екатеринбург в конце минувшей недели. Городские службы благоустройства за выходные направили порядка 820 единиц спецтехники и более 970 дорожных рабочих на уборку снега. Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева не остались в стороне и вышли убирать снег на улицах и во дворах Эльмаша.

«В последние несколько дней в Екатеринбурге бушует циклон «Ольга». Название красивое, а последствия нерадостные. Ко мне поступило много обращений. Жители города просят помочь – убрать снег со двора, почистить дороги и тротуары. Городские службы благоустройства очень загружены, потому что снега действительно очень много. Я и мои активисты из Волонтерского центра вышли на помощь. Конечно, почистить целый район и тем более весь город мы не можем. Но в силах оказать точечную помощь. По просьбам жителей волонтеры почистили несколько дворов в моем избирательном округе – на улицах Орджоникидзевского района. Считаю, что в борьбе со стихией нужно объединяться, чтобы победить ее последствия», – поделился руководитель фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев.

Несколько дней подряд волонтеры Алексея Вихарева трудились во дворах на улицах Таганской и Старых Большевиков. Накануне им на помощь пришли 5 единиц уборочной спецтехники. Снегоуборочные работы будут вестись вплоть до самой весны. Весь собранный снег за личные средства депутата был вывезен за пределы города на снежный полигон. По словам жителей, такого количества снега, как после циклона «Ольга», в своем дворе они не помнят давно.

«Пока чистили снег во дворах, помогли нескольким автомобилистам выбраться из снежных заносов во дворовых проездах. Получили много благодарностей от жителей», – рассказали волонтеры.

Напомним, этой зимой активисты волонтерского центра Алексея Вихарева не первый раз выходят на борьбу со снежными завалами. Во время декабрьских снегопадов они почистили большую территорию 23-й городской больницы: расчистили дороги вокруг лечебного корпуса, парковочные места для пациентов и сотрудников больницы. В январе убрали сугробы на прогулочных площадках и с крыш веранд в детсадах № 9, № 382, помогли родителям построить горки.

Волонтерский центр был открыт Алексеем Вихаревым в ноябре 2023 года. Но активисты начали помогать городу и его жителям раньше. Так, за лето и осень волонтеры провели более 50 субботников во дворах, на берегах водоемов и других площадках. Кроме того, они регулярно помогают проводить культурные и образовательные мероприятия, поддерживают приюты для животных и храмы, принимают участие в благотворительных и экологических акциях. В офисе Волонтерского центра (ул. 8 Марта, 8Д) горожане могут бесплатно получить консультацию юриста.

По словам Алексея Вихарева, команда волонтеров помогает ему еще эффективнее работать на благо жителей города и региона. За несколько лет депутат оказал большую помощь городской медицине, направив на покупку медоборудования и ремонт больниц свыше 46 миллионов рублей. Активно поддерживает депутат свердловчан, которые выполняют свой долг на СВО: на эти цели из личных средств выделено свыше 50 миллионов рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube