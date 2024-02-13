Север и запад области засыпало снегом

С утра 13 февраля сложные метеоусловия наблюдаются в двух районах Свердловской области.

Как сообщили в областном УГИБДД, на 44-м км автодороги Ивдель – граница ХМАО идет обильный снегопад, началась метель. Автоинспекторы перешли на усиленный режим работы.

Также сложная ситуация на западе области. На 162-м км автодороги Пермь – Екатеринбург в Ачитском районе тоже идет сильный снег, наблюдаются резкие порывы ветра, на дорогах – снежные накаты, что осложняет дорожную ситуацию.

ГИБДД просит автомобилистов учитывать погодные и дорожные условия, выбирать безопасную скорость, исключить опасные маневрирования и резкие торможения.

Ивдель, Елена Владимирова

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