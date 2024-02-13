Депутаты рассмотрят законопроект о связях уральских городов с иностранными

Депутаты заксобрания на пленарном заседании 20 февраля рассмотрят законопроект, который установит правила международных связей между органами местного самоуправления свердловских муниципалитетов и городов, расположенных в зарубежных государствах.

В пояснительной записке говорится, что соглашения между уральскими и зарубежными городами могут заключаться органами МСУ по согласованию с областным правительством и в порядке, определенном областным законом. Прежде такого закона в регионе не существовало, дипломатические полномочия городских властей четко определены не были. Документ подготовили в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, но в заксо его внес губернатор Евгений Куйвашев.

В законопроекте перечислены полномочия, которые получат администрации городов. Они смогут проводить с иностранными коллегами встречи и консультации и иные мероприятия; обеспечивать исполнение соглашений о международных и внешнеэкономических связях с органами местного самоуправления других стран; участвовать в деятельности международных организаций в сфере межмуниципального сотрудничества и реализации проектов международных программ межмуниципального сотрудничества. Информацию об этой работе главы должны согласовывать с министерством международных и внешнеэкономических связей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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