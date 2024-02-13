На Серовском тракте в ДТП погибли два человека (ФОТО)

Сегодня на 137-м км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов столкнулись «Лада Гранта» и грузовой автомобиль «Скания».

Как сообщили в областном УГИБДД, водитель и пассажир легковушки, женщина и молодой человек, получили тяжелые травмы. Они скончались, когда сотрудники экстренных служб извлекали их из искореженного корпуса машины.

На месте ДТП полицейские проводят процессуальные действия, окончательная причина трагедии будет установлена в ходе расследования. На месте ДТП сейчас идет сильный снег.

Серов, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube